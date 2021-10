Prix d'Amérique: Une spécialité de la région

La 91ème édition du prix d'Amérique aura lieue dimanche à 15H30...C'est la plus grande course au monde de trot attelé et souvent les normands y brillent. Plusieurs seront encore au départ dimanche à l'image de l'avranchinais Franck Nivard, tenant du titre avec Ready Cash. Découvrez la liste des partants...