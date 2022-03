Caen. Bac 2018 : à Caen, les étudiants confiants

C'est une épreuve très redoutée par les lycéens qui passent leur baccalauréat. Lundi 18 juin 2018, les élèves en classe de Terminale ont planché sur l'épreuve de philosophie. Pendant plus de quatre heures, les philosophes en herbe ont pu composer sur différents sujets. Trois thèmes étaient proposés dans chaque filière, parmi lesquels ceux de la vérité, de la liberté et du désir. Étonnamment, les élèves du lycée Fresnel à Caen (Calvados) étaient plutôt confiants à la sortie de l'épreuve : "J'ai pris le premier sujet sur le désir. Ça s'est plutôt bien passé pour une épreuve de philo !" explique Mathilde Lechassant, élève en Terminale S à Caen (Calvados). "Pareil pour moi, j'ai choisi le même sujet et ça a été" renchérit Morgane Sarrazin. "J'ai choisi le sujet sur l'injustice et je vise la moyenne, c'est pas mal !" raconte Alexandre Schenk, lui aussi en classe de Terminale S.

Mathilde Lechassant, Julie Beziau et Morgane Sarrazin, élèves en Terminale S au lycée Fresnel à Caen (Calvados). - Solenn Boulant

Un programme chargé

Le programme de philosophie étant très chargé les élèves ont dû faire quelques impasses. Heureusement, les sujets qu'ils ont délaissés ne sont pas tombés lors de l'épreuve. "Il y a des notions que je n'avais pas apprises mais heureusement elles ne sont pas tombées aujourd'hui" indique Louis Maupas, visiblement soulagé. "Oui c'est vrai, en cours nous sommes passés assez vite sur les deux dernières notions parce que c'était la fin de l'année et on était en retard." complète Nathan Bonnemains.

Alexandre Schenk, Loïc Maupas et Nathan Bonnemains viennent de terminer leur épreuve de philosophie. - Solenn Boulant

Prochaine étape mardi 19 juin 2018 pour l'épreuve d'histoire-géographie.