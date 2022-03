Le-Havre. Fête du port de plaisance du Havre ce samedi 16 Juin

Samedi 16 Juin 2018 le port de plaisance du Havre est en fête avec sur place environ 150 exposants, particuliers, professionnels et associatifs. Tous représenteront le domaine plaisance ou maritime. Au sein de cette 4eme édition, du matériel d'occasion mais aussi quelques gammes neuves (le secteur de la pêche notamment). À côté des puces nautiques des activités sont prévues.

Pour prendre part à cet événement il suffit de vous rendre sur le terre-plein nord du port de plaisance du Havre (dans le prolongement du quai Éric Tabarly) ; cette journée spéciale à lieu de 10h à 18h. La restauration sur place est possible, vous y retrouverez des produits locaux.

Entretien avec Julie Hauchecorne, Maître de port adjoint au Havre :

Le port de plaisance prend une allure festive ce 16 Juin Impossible de lire le son.

Vous pourrez également découvrir le métier de la gendarmerie maritime et savourez les démonstrations de cerfs-volants. Pour celles et ceux qui souhaitent participer aux sorties en mer (voiliers) et à la plongée, il est conseillé de réserver auprès du port de plaisance au 02 35 21 23 95.

L'ensemble des informations sont visibles sur lehavreplaisance.com.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 27 et dimanche 28 mai

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril