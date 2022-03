Évreux. Inondations : le point sur la situation dans l'Eure

Le département de l'Eure est maintenu en vigilance orange pour le risque de pluie-inondation. Il est passé en vigilance jaune pour le risque de crue sur le tronçon Risle Amont. Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 juin 2018, "des cumuls de précipitation de 15 à 20 mm ont été observés au cours de la nuit provoquant des inondations localisées", indique la préfecture. Depuis quatre heures du matin, les pompiers sont intervenus 57 fois sur les secteurs de Rugles, Breteuil et Nonancourt. Au total, 11 personnes ont été évacuées et prises en charge sur les communes de Rugles et d'Ambenay. La préfecture annonce que "les pluies restent abondantes en matinée apportant 10 à 20 mm d'eau supplémentaire". Ces pluies "se décaleront progressivement vers le sud pour quitter le département à la mi-journée, laissant place à des éclaircies".