Orages: 23 départements placés sous vigilance orange

Les départements concernés sont l'Aveyron, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, l'Essonne et le Val-d'Oise, détaille Météo-France dans son bulletin.

L'alerte est valable à compter de 16H00 et jusqu'au mardi 12 juin à minuit.

"Des pluies parfois orageuses concernent la région Centre et les Pyrénées", indique Météo-France, même si ces orages sont pour l'instant "de faible activité".

"En fin d'après-midi, la situation va devenir à nouveau fortement orageuse", poursuit le service de météorologie. "Les orages les plus violents sont attendus sur le Bassin parisien, le Limousin, l'ouest de l'Aquitaine et le sud du Massif central" et pourront être accompagnés de "violentes rafales de vent, de grêle et de très fortes pluies", selon le bulletin.

L'Hexagone a déjà été balayé samedi par de violents orages, par exemple en Bretagne, où les pompiers sont intervenus à de très nombreuses reprises, ou encore en Moselle. Le trafic était perturbé à Metz, où la gare a été partiellement inondée. Une clinique de la commune de Saint-Avold a dû être évacuée samedi en raison d'une montée des eaux au rez-de-chaussée et d'une coupure d'électricité.

