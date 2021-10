Tennis de table : le Caen TTC marque son territoire

En écrasant Roanne, son principal rival désigné pour la première place, l'ancien champion d'Europe a frappé un grand coup, samedi 21 janvier. Vainqueurs 11-4, les Caennais se sont rassurés après l'incertitude liée à la coupure hivernale. Ils entament la deuxième phase du championnat de Nationale 1 sur d'excellentes bases. "On est favoris, ne cache pas Jimmy Devaux. Il faudra quand même se méfier car on a beaucoup d'équipes réserves dans notre poule (cinq sur huit équipes) et on ne sait jamais à l'avance tous les joueurs qu'ils aligneront. On n'a pas le droit à l'erreur."

Après une première phase réussie (sept victoires sur sept), Caen a pour objectif de terminer premier de sa poule afin d'obtenir sa qualification pour les play-off. Ceux-ci concerneront trois équipes (le premier de chaque groupe de Nationale 1) et offriront deux billets pour la Pro B. Les témoins sont au vert pour Caen.