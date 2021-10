Le Caen Handball continue sur sa lancée

Leur dernière sortie à Sannois-Saint-Gratien, pourtant désigné par le classement comme un concurrent direct pour l'accession, a confirmé leur impressionnante forme du moment. Le Caen Handball est allé chercher sa cinquième victoire consécutive, samedi 21 janvier (29-34). Emmené par Simon Maillard (9 buts) et Hamdi Mizouni (8 buts), il a fait la différence en seconde période. Les Caennais ont connu un léger retard à l'allumage, d'où une première période longtemps dominée (de quelques buts) par les locaux, mais n'ont jamais douté. En tête de deux buts à la pause (16-18, 30'), ils ont rapidement creusé leur avance et ont pu dérouler dans les vingt dernières minutes de jeu. Caen réalise une excellente opération comptable, en plus de marquer les consciences.

Accession toujours en vue

Les Bas-Normands pointent en deuxième position, deux points derrière Rezé (battu par Cesson lors de cette 12ème journée), et trois points devant quatre formations. Un petit trou s'est formé dans un haut de tableau toujours très serré (six équipes se tiennent en deux points du troisième au huitième). " Je pense que Rezé gardera sa première place jusqu'au bout, estime l'arrière caennais Paul Laisney. Derrière, on est les mieux placés mais ce n'est pas une place facile à garder, parce que les autres sont en mode chasseurs. Cependant, je pense qu'on a les épaules pour assumer ça."

Caen, dont l'ambition est encore mal définie entre les premiers rôles et l'accession en Nationale 1, ne peut plus se cacher. Il fait désormais figure de favori pour cette deuxième place qualificative. "La montée n'était pas l'objectif premier, ou alors c'était un objectif caché, relate Paul Laisney. Mais au fur et à mesure des matchs, on voit ce dont on est capables. La montée est un objectif atteignable dès cette année." Une victoire contre Boulogne-Billancourt dimanche 29 janvier (16h à Caen) le confirmerait encore un peu plus.