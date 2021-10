Evangéliser : c'est la mission de chacun

Bonjour à tous,

Les journées passent, le temps file, plus vite, toujours plus vite.

Pas le temps, plus tard, on verra demain. On se rappelle, faut absolument qu’on se voie.

Ces phrases font le quotidien de beaucoup d’entre nous, de tous âges dès qu’il s’agit de sortir son agenda pour trouver un moment pour se rencontrer, se voir, ou trouver une date pour une réunion, etc..

Imaginez pourtant : un ami, un proche vient me voir, rayonnant, prêt à m’annoncer LA nouvelle, la Bonne nouvelle qui le rend si heureux et il ne trouve personne qui ne l’écoute, personne qui lui prête attention. S’il est patient, il attendra que je sois vraiment disponible, sinon, lui seul saura que j’ai sans doute raté quelque chose.

Il me semble que c’est un peu la même chose aujourd’hui à la lecture de l’Évangile : Quand on comprend ce que le Christ cherche à nous dire : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle », le bon sens commun voudrait que l’on arrête tout, que l’on se pose et que l’on réagisse immédiatement tellement la « chose » semble importante, essentielle, vitale même.

C’est tout le sens de la conversion : s’arrêter et faire le point pour mieux se tourner vers le Christ. Retrouver la bonne direction à sa vie, reprendre la bonne route.

Et se convertir, c’est être le témoin rayonnant du message du Christ. Evangéliser n’est pas l’apanage de quelques-uns. C’est la mission de chacun. Avec ses talents, ses dons, là où il est. Sans prosélytisme, mais en étant ce que Dieu nous appelle à être.

Et si nous trouvions le temps dès maintenant d’être ces témoins audacieux dont l’Eglise a tant besoin aujourd’hui ?

Belle semaine à tous et je vous retrouverai avec grand plaisir en juin prochain.

Anne-Claire Prouzeau