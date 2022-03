Apollinaire vous invite à jouer :

Le 12 BRISBANE DU BOURG

Le 4 CLASS ACTION

Le 15 THIS IS IT

Le 14 ROMI MMS

Le 3 CALINE DE FLEUR

Le 9 CORAL SEA

Le 6 BISE DU COGLAIS

Et le 2 BILFIE DE GUEZ

Départ à 20h15.

Hier il vous a donné le Tiercé, Quarté et Quinté dans le désordre en 8 chevaux.