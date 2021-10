Les internautes de Tweeter réagissent à la fermeture de Megaupload

Anonymous a fait savoir que son attaque viserait des sites Internet du Département de la Justice américain, du FBI, de Universal Music, de la Recording Industry Association of America (RIAA) et de la Motion Picture Association of America (MPAA), deux associations interprofessionnelles qui défendent les intérêts des industries du disque et du film.

"Ce qui est arrivé à #megaupload peut tout aussi bien arriver à n'importe quel autre grand site que vous aimez. C'est la fin de l'Internet libre", déclarent les twitternautes, violemment opposés aux propositions de lois anti-piratage américaines SOPA et PIPA.

"Megaupload est mort, quel sera le PROCHAIN? Mediafire? Rapidshare? Twitter? Facebook? Wikipédia? #SOPA #Megaupload", s'interrogent les microblogueurs.

Les utilisateurs hispanophones tweetent au sujet de l'intervention du FBI contre Megaupload avec l'expression "El FBI" ("le FBI").