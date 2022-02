Caen. Les Normands de plus en plus mauvais en orthographe

La Normandie avait déjà chuté au classement en 2017 par rapport à 2016 et se classait en queue de peloton, elle a encore chuté cette année puisqu'elle se classe désormais en onzième et avant-dernière position parmi les régions françaises. Les Normands maîtrisent seulement 46,9 % des règles orthographiques qui sont mises en avant par l'organisme Voltaire 2018. Le Baromètre Voltaire mesure le niveau d'acquisition d'un échantillon de 84 règles de base visent à éviter les fautes dans les communications courantes et qui sont censées être maîtrisées au collège.

Plus on lit, mieux on écrit

Le baromètre 2018 permet d'observer certaines variables qui semblent se dessiner quant au profil des personnes maîtrisant le mieux les règles orthographiques. On peut ainsi observer que plus on lit, mieux on écrit mais que, a contrario, plus on regarde la télévision, plus les règles orthographiques sont méconnues. En cette période pré-coupe du monde, il est également intéressant de voir que plus on est fort en orthographe, moins on s'intéresse à la Coupe du monde de football.