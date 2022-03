Caen. Bonne Table : Le Libanais à Caen

C'est en quête d'ailleurs et d'évasion que je me suis rendu au restaurant Le Libanais, 5 rue de la miséricorde à Caen (Calvados). Les restaurants orientaux attirent l'œil avec des noms de plats souvent obscurs aux non-initiés. Le Libanais prolonge le voyage avec une décoration intérieure (très) riche. Chicha à l'entrée, draps suspendus et teinte rouges, le dépaysement y est total.

Les classiques sont parfaitement maîtrisés

Le chemin des assiettes nous conduit à la route des épices. Pour 18 euros, le menu Beyrouth décline entrée froide au choix (le mien s'est porté sur une salade de Chankliche, des boulettes de fromage de brebis aux épices), plat principal (au choix Kafta ou Chiche Tawouk). Le Chiche Tawouk est un plat à base des brochettes de poulet marinée puis grillées, accompagnées par des pommes de terre à l'ail. Un houmous maison orne l'assiette. Il vaut le détour. Bref, un classique parfaitement maîtrisé par la maison !

Attention, l'abus de pain libanais, servi avec les plats, risque bien de vous faire caler !

Dernier volet du menu Beyrouth : Baklawa (un désert à base de pâte feuilletée beurrée) ou Mouhalabieh, un flan au lait parfumé à la fleur d'oranger qui rassasiera même les estomacs les plus gourmands.

Il me faudra revenir, ne serait-ce que pour goûter au menu traditionnel, pour deux personnes, constitué d'un minimum de dix mezzès.

Le Libanais au 5 rue de la Miséricorde à Caen. Joindre le restaurant au 02 31 23 68 99.