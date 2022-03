Romantique. Le festival romantique de retour pour sa 32e édition à Cabourg

Pendant cinq jours, Cabourg (Calvados) vivra à l'heure romantique : l'incontournable festival du film y fait son retour du mercredi 13 au dimanche 17 juin 2018. Comme à chaque édition, les stars du grand écran fouleront le tapis rouge lors des cérémonies d'ouverture et des Swann d'Or.

Nouveauté pour cette 32e édition

Dans les rangs du jury, présidé cette année par André Téchiné, on retrouve quelques grands noms du septième art comme Élodie Bouchez ou encore Ludivine Sagnier. Et un petit vent de nouveauté souffle sur Cabourg pour cette 32e édition : avec l'appui des villes de Cabourg, d'Houlgate et de Noe Cinémas, le festival s'invite dans deux villes voisines pour des projections. Le cinéma se fêtera donc aussi à Dives-sur-mer et Houlgate.

Pratique. Du mercredi 13 au dimanche 17 juin à Cabourg.