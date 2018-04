Festival du film romantique de Cabourg : le grand jury dévoilé

Vendredi 27 avril 2018, le festival du film romantique de Cabourg (Calvados) a dévoilé la composition du grand jury. Le festival se déroule du mercredi 13 au dimanche 17 juin 2018.

César du meilleur espoir masculin 2018

Il sera présidé par André Téchiné, qui succède à Marion Cotillard. Autour de lui, huit acteurs et actrices. On retrouvera ainsi, Pascale Arbillot vue notamment dans le film Les Petits mouchoirs. A ses côtés Elodie Bouchez, Olga Kurylenko, Ludivine Sagnier, Karine Silla-Perez, Justin Taurand. Le chanteur et écrivain Raphaël et Nahuel Perez Biscayart, césar du meilleur espoir masculin 2018 pour 120 Battements par minute, complètent le tableau.