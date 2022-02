Bac 2018: coup d'envoi des épreuves le 18 juin

Les épreuves écrites des baccalauréats général, technologique et professionnel débuteront le lundi 18 juin et se poursuivront jusqu'au mercredi 20 juin pour les bacheliers pro, et jusqu'au lundi 25 pour les autres, avec des résultats publiés le 6 juillet.