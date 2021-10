Ouistreham : sursis pour le voleur kazakh

Dans sa précipitation, le voleur a abandonné un gant et une pince coupante dans l’un des véhicules. Des traces ADN exploitables permettent aux enquêteurs de remonter, le temps passant, à un vol pour lequel E., 36 ans, demandeur d’asile du Kazakhstan, a été condamné à Cherbourg (Manche) en octobre 2011.

Identifié, le prévenu a été interpellé à la préfecture de Caen, où il venait renouveler sa carte de séjour, le 10 janvier dernier. Il reconnaît les différents faits et est jugé en comparution immédiate, après sa garde à vue, le vendredi 13 janvier.

Avec 315 € mensuels alloués, mais sans le droit de travailler, il explique que ses vols étaient alimentaires et qu’il ne peut retourner au pays à cause de la pression de la famille chinoise de sa femme qui ne l’accepte pas.

Le procureur, redoutant une “certaine organisation des vols”, requiert un an de prison ferme et une interdiction de séjour dans le Calvados durant cinq ans. E. a finalement été condamné par le tribunal à une peine de prison de huit mois d’emprisonnement avec sursis.