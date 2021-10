St-Contest (Calvados) : retour aux urnes ce dimanche !

“Six d’entre eux ont démissionné avec l’idée de provoquer ces élections complémentaires”, estime le maire, Denis Desnyder. “Ils manipulent l’opinion publique à travers des propos parfois insultants, voir diffamatoires”. Ces élus, pour moitié, se sont constitués autour d’une nouvelle liste : “Saint-Contest d’abord”. “A l’origine, nous étions tous derrière notre maire. Très rapidement, il s’est désolidarisé des positions initiales et plus particulièrement concernant le Plan local de l’urbanisme”, relate Jean-Pierre Winter. Autre point de mésententes entre le maire et ses anciens collègues : le projet de construction d’un pôle sportif au sein de la commune.

Deux autres listes

Dans ce contexte, deux autres listes ont aussi vu le jour dans la commune : “Protéger et sauvegarder Saint- Contest”, fruit de l’Association pour la protection et la sauvegarde de Saint-Contest (APSC), et “Saint-Contest autrement”, menée par Daniel Bisson. “Cette agressivité des uns et des autres me surprend. Notre liste veut apaiser les choses et renouer le dialogue”.

Bonus audio : le maire de Saint-Contest, Denis Desnyder.