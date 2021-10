Métamorphose enclenchée pour la cité des rosiers

Après avoir été caché pendant de longs mois derrière des palissades, l’îlot est à nouveau visible et les travaux se poursuivent. Rue Saint-Contest, neuf maisons classées monuments historiques, et dont les murs ont été conservés à ce titre, sont actuellement en cours de réhabilitation. “Nous refaisons les toitures à l’identique”, précise Véronique Guyot, directrice de la maîtrise d’ouvrage et du patrimoine pour Calvados Habitat. Ces logements sont en fait regroupés deux par deux, afin d’en faire des cinq pièces avec jardin à l’arrière et courette coté rue. Rue des Lilas, la situation est semblable dans la mesure où les maisons ont aussi été classées monuments historiques. Seule nuance : il s’agit là de onze maisons d’une superficie de trois pièces. Rue des Rosiers, la situation est par contre toute autre. Quatre logements ont en effet été détruits au profit d’une construction neuve de dix T4 (photo).

Au coeur,

un jardin partagé

Les trois typologies de logements permettront à Calvados Habitat d’offrir aux futurs habitants de la location-accession ou du locatif simple. “La livraison est prévue pour décembre 2012”, rappelle Véronique Guyot. “Pour une mise en habitation en février 2013”, poursuit-elle. Au total, l’opération de réhabilitation est chiffrée à 4 400 000 €. Le coeur d’îlot, lui, est destiné à devenir un jardin partagé. “Les essences seront vues en concertation avec l’association des Rosiers”, souligne Calvados Habitat. Cette même association qui s’était battue pour obtenir le classement des maisons afin de préserver la mémoire du quartier.

Photo : CALVADOS HABITAT/Bienvenu Architectes