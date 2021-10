Iggy Pop lance le nouveau parfum Black XS

Que peut bien sentir un rockeur ?



La sueur, l'alcool et la drogue et bien non selon les équipes de Paco Rabanne qui lancent ce vendredi le parfum "Black XS L'Excès", la rock-star sent donc le citron de Calabre, la lavande, le bois ambré et le patchouli !



Cette nouvelle fragance sera lancée ce vendredi par l'icône rock Iggy Pop.



Pour sentir la bête de scène comptez 52 € pour 50ml et 67€ pour 100 ml dans un flacon laqué noir et argent.