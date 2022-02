Caen. Eldim : la société qui attire Apple en Normandie

Peu de journalistes passent les portes sécurisées d'Eldim dont les locaux se trouvent à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Les téléphones portables n'y sont pas les bienvenus, et c'est par plusieurs sas de sécurité que l'on doit passer pour entrer dans le cœur de la société. Et pour cause, selon Vincent Leroux, chef des ventes, du développement stratégique et frère du PDG de l'entreprise : "dès qu'un détail de nos produits fuite de la presse, c'est immédiatement copié par nos concurrents étrangers, notamment les Chinois".

Pour autant, Thierry Leroux, directeur de l'entreprise, profite de la venue de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaire Étrangères, pour vanter la technologie de pointe de l'entreprise : "Nous sommes détenteur d'une technologie que beaucoup essayent de copier, depuis des années, sans que personne n'ai complètement réussi, peu à peu, on a battu des entreprises de plusieurs milliers de personnes qui n'arrivent pas à notre niveau technologique".

Écran, cosmétiques… et applications militaires

La spécialité d'Eldim (pour "élément d'image", la traduction littérale du mot anglais "pixel"), c'est "l'évaluation métrologique de la lumière". En d'autres termes, ils contrôlent la qualité de verres, d'écrans en tout genre (télévision, téléphones, écrans tactiles, automobiles), et font économiser beaucoup de temps et d'argent aux groupes avec lesquels ils travaillent. Et la liste de leur client est prestigieuse : Apple, Samsung, LG, L'Oréal (pour les fonds de teint notamment) ou encore l'État, pour des applications militaires que même les ouvriers en charge de la production ignorent. "Moi aussi j'en ignore une bonne partie, et c'est fait exprès : on n'est pas pesé de dire quelque chose que l'on ne sait pas !", sourit Vincent Leroux.

Au moment de la venue de Tim Cook, les salariés n'ont été prévenus que cinq minutes en avance de la venue du dirigeant d'Apple. Lors de la conception de l'Iphone X, le chiffre d'affaires d'Eldim a été multiplié par quatre. Beau joueur, l'américain s'est fendu d'un tweet pour féliciter ses partenaires depuis plus de dix ans :

La venue du secrétaire d'État vendredi 25 mai 2018 est également flatteuse pour l'entreprise, certifiée opérateur économique agréé et qui exporte 97 % de sa production, " je suis venu pour saluer un très bon élève, pour saluer l'excellence à la française. Grâce à Eldim, et à leur savoir-faire unique, la France rayonne au-delà de nos frontières. Notre pays n'a peut-être pas beaucoup pas de pétrole, mais il a beaucoup d'idées !"

Portés par ces éloges, la société n'entend pas s'arrêter là : "On compte agrandir nos locaux d'ici la fin de l'année, à terme on peut encore multiplier notre chiffre d'affaires par quatre, cinq ou six", termine Thierry Leroux.