Robert Smith et sa bande participeront à l'édition 2012 des Eurockéennes de Belfort, qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet.



Où l'on apprend que la date de The Cure aux Eurockéennes entre dans le cadre d'une large tournée des festivals européens initiée par les Anglais mythiques, qui devraient jouer devant le public français une sorte de best of de leur carrière.

