Haltérophilie - Mélissa Dumarais : "En pleine progression"

La jeune haltérophile caennaise (20 ans) s'est qualifiée pour les championnats de France juniors et séniors en battant son record individuel (78 kg à l'épaule). Elle peut prétendre à un titre chez les juniors et à une participation au championnat d'Europe.

Que pensez-vous de vos dernières performances ?

Je suis en pleine progression par rapport à ce que je faisais l'année dernière. C'est le résultat de tous mes entraînements, car je travaille beaucoup plus. Je m'entraîne environ dix heures par semaine. C'est aussi ma dernière année chez les juniors, donc j'ai ce petit déclic qui me dit qu'il faut que je fasse quelque chose cette saison.

Quels sont les objectifs que vous avez en tête ?

Dans l'immédiat, mon objectif est d'entrer dans le Top 5 au championnat de France séniors (le 3 mars prochain). A plus long terme, j'espère participer au championnat d'Europe juniors au mois de septembre. Il faudra que je me qualifie au stage en équipe de France par le biais du championnat de France juniors, qui auront lieu en mai, et que je réalise une bonne préparation ensuite. En termes de barres, l'objectif est d'atteindre 68 kg à l'arraché et 85 à l'épaulé-jeté.

Un mot sur la saison dernière, quel bilan en faites-vous ?

Pour moi, c'était un retour en forme. J'ai retrouvé le niveau de mes records personnels. J'ai montré que je revenais et qu'il fallait m'attendre cette année. C'est une année très importante pour moi.