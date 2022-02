Le-Havre. Incidents Ajaccio – HAC : l'appel examiné lundi 28 mai

Le HAC (Seine-Maritime) espérait un traitement rapide de son appel (sa demande de victoire sur tapis vert après les incidents du match Ajaccio – Le Havre le dimanche 20 mai 2018). Le club havrais voulait pouvoir jouer les barrages d'accession à la Ligue 1 avec Toulouse. Mais la Ligue de football professionnel a décidé de prendre son temps. Elle a indiqué mercredi 23 mai 2018 que l'appel sera examiné lundi 28 mai 2018.

Suite à l'appel formulé ce mardi, la Commission d'Appel de la LFP auditionnera lundi 28 mai, à 10h30 le @HAC_Foot @LFPfr #ACAHAC — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 23 mai 2018

Un appel qui arrive trop tard

Il sera certainement trop tard pour les Havrais. Toulouse a battu Ajaccio (3-0) mercredi 23 mai au match aller des barrages et les Toulousains accueilleront les Corses dimanche 27 mai pour le match retour. On ne voit pas ces rencontres être annulées pour être rejouées avec Le Havre. Les supporters havrais n'ont plus qu'à se consoler autrement.