Après Francis Cabrel, Shakira s'attaque à Metallica!

Après la chanson de Francis Cabrel, "Je l'aime à mourir", Shakira revisite sur scène depuis plus d'un an le tube de Metallica "Nothing Else Matters". Une version haute définition de l'une de ses prestations vient d'être publiée sur le canal officiel de la chanteuse sur Youtube.



Les fans de la chanteuse disposent donc à présent d'une version officielle de cette reprise, où les guitares et la voix grave de James Hetfield sont remplacées par les violons et les légers pas de danse.