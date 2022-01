Cuba entre deuil et interrogations après le crash d'un avion ayant fait 107 morts

Le Boeing 737-200 s'est écrasé sur une zone non habitée vendredi midi, alors qu'il venait de décoller de La Havane pour Holguin (est de Cuba), avec 110 personnes à bord: 104 passagers, majoritairement cubains selon les médias d'Etat, et six membres d'équipage mexicains.

L'accident, le plus grave survenu à Cuba depuis près de trois décennies, n'a laissé que trois survivants, selon les autorités.

On ignorait encore samedi ce qui a pu provoquer la chute de l'avion, survenue peu après son décollage au moment où il engageait un virage. Les autorités n'ont pas précisé si les boîtes noires avaient été retrouvées.

Une conférence de presse prévue à l'aéroport samedi à 15h00 locales (19H00 GMT) pourrait apporter de premiers éléments sur l'enquête.

"Nous allons lancer toutes les investigations pertinentes et nous communiquerons les informations à la population dès que nous les obtiendrons", a déclaré vendredi le nouveau président cubain Miguel Diaz-Canel, qui a succédé à Raul Castro voici un mois.

L'avion était loué par la compagnie publique cubaine Cubana de Aviacion au Mexicain Global Air, également connu sous le nom de Aerolineas Damojh, selon une formule de "wet lease" qui prévoit une location avec équipage complet, en l'occurrence deux pilotes, trois hôtesses et un technicien.

Construit en 1979 selon le gouvernement mexicain, l'appareil avait passé sa dernière révision en novembre 2017.

A Mexico, un ancien pilote de la compagnie Global Air a indiqué au quotidien Milenio qu'il avait constaté entre 2005 et 2013 certaines déficiences dans l'entretien des appareils. "Il y a des mécaniciens très compétents, mais ils manquent de pièces de rechange et d'attention".

Par ailleurs, il a précisé avoir travaillé avec le pilote Jose Luis Nuñez, qu'il a qualifié d'homme "très capable et très bien formé".

La direction générale de l'aéronautique civile mexicaine a annoncé l'envoi d'une équipe de spécialistes pour aider les autorités cubaines à faire la lumière sur ce drame et l'avionneur américain Boeing a mis sur pied une équipe technique pour répondre aux éventuels besoins des autorités cubaines.

- Tests ADN -

Faute de publication par les autorités de la liste des passagers, le mystère demeurait également samedi sur le nombre exact d'étrangers à bord de l'appareil, en plus de l'équipage mexicain. Certains médias d'Etat ont indiqué que la majeure partie des passagers étaient cubains.

Pour l'heure, seul le gouvernement argentin a confirmé la mort de deux de ses ressortissants.

Samedi matin, une quarantaine de proches des victimes attendaient calmement de pouvoir identifier les corps devant l'institut médico-légal de Boyeros, situé non loin de l'aéroport.

"Mon épouse Elsa Buitriago a perdu quatre membres de sa famille: sa mère, sa soeur, un beau-frère et un neveu, tous originaires de Holguin. On n'a pas encore identifié les cadavres, personne ne nous a rien dit de concret", a déclaré à l'AFP Jorge Leiva, 48 ans.

D'autres comme la mère de Carlos Ramirez, victime de 22 ans, était déjà en train de se soumettre à des test ADN, a rapporté à l'AFP son neveu Ignacio Ramirez.

Un journaliste de l'AFP a vu le président Diaz-Canel entrer dans le bâtiment en fin de matinée.

Sur les réseaux sociaux, des photos des victimes du vol DMJ0972 commençaient à être publiées par des proches, comme ceux de Jose Angel, directeur du groupe musical Bolero Salsa, et de son épouse Amparo Iban, ou celui du docteur Monica Leyva et de son bébé, tous deux décédés dans l'accident.

A l'hôpital havanais de Calixto Garcia, dont les accès étaient strictement contrôlés samedi, l'état des trois survivantes, des femmes de nationalité cubaine selon les autorités, demeurait préoccupant.

Une source médicale a indiqué à l'AFP que leur état était "stable mais toujours critique", rappelant que chacune d'elles avait subi de graves brûlures et des blessures aux poumons, à l'abdomen, au crâne ainsi que de nombreuses fractures, notamment au pelvis et aux jambes.

A la mi-journée, Carlos Martinez, directeur du Calixto Garcia, a précisé que l'une des survivantes, Emiley Sanchez de la O, 39 ans, était désormais consciente.

De nombreux gouvernements latino-américains et européens ont manifesté leur solidarité avec La Havane vendredi et samedi. A Rome, le pape François a demandé à l'église cubaine de transmettre ses condoléances aux familles.

Cet accident est le plus grave survenu sur l'île depuis 1989 et le crash dans des conditions similaires à La Havane d'un charter à destination de Milan, qui avait causé la mort de 115 passagers - dont 113 touristes italiens - et 40 Cubains au sol.

