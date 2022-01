Rouen. Le parcours du premier Seine-Marathon 76 dévoilé !

Le mercredi 16 mai 2018, le parcours du marathon de Rouen (Seine-Maritime), baptisé Seine-Marathon 76, a été dévoilé. Un tracé qui fait la part belle à différentes villes de l'agglomération et au centre-ville historique de Rouen, alors que cette course et les autres distances se tiendront le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre 2018.