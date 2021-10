Caen : réseau de prostitution démantelé

Ca s'est passé en octobre dernier. Les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Caen et du Groupe d'Intervention Régional de Basse -Normandie, ont procédé à l'interpellation d'une dizaine d'individus, dont une majorité de Camerounais, à Caen, Hérouville Saint Clair et Paris. Ils s'adonnaient à la prostitution dans de vieux fourgons sur les quais de l'Orne à Caen ainsi qu'en forêt de Balleroy. Trois personnes ont été incarcérées et deux autres remises en liberté et placées sous contrôle judiciaire.