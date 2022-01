Les Macron sont arrivés jeudi soir au fort de Brégançon pour le week-end

Résidence d'été officielle de la présidence française depuis 1968, ce château du XVIIe siècle est perché sur un piton rocheux relié à la côte par une jetée artificielle, doté d'un héliport et d'une plage privée.

François Hollande y avait passé ses premières vacances présidentielles, en 2012, mais avait ensuite délaissé la bâtisse, où il avait été photographié en maillot de bain avec Valérie Trierweiler. "Brégançon, c'est très bien, sauf que vous y êtes enfermé comme à l'Elysée. Or être en vacances, c'est pouvoir s'échapper, être libre", avait commenté François Hollande qui n'y avait ensuite plus jamais remis les pieds et avait même rendu le fort accessible au public, l'été, sur réservation.

Il était en revanche très prisé de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing ou de Jacques Chirac, qui y a fait de nombreux séjours même s'il a ensuite confié s'y "emmerder", mais peu par le général de Gaulle ou François Mitterrand. Nicolas Sarkozy préférait quant à lui le Cap-Nègre, à quelques kilomètres de là, où il séjournait dans une villa de la famille de son épouse Carla Bruni.

