L’idée n’est pas si farfelue qu’elle peut paraître : l’économie d’électricité réalisée sera de plus de 7000€ tous les ans … et c’est le contribuable qui règle la note !

… et en plus, c’est bon pour la planète !

Une vingtaine de rues, et la Place de la mairie, seront concernées par ces modifications.

Ecoutez ci-dessous: Guy Romain, le Maire de Vimoutiers :