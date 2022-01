Rouen. Football : la Normandie qualifiée en finale de la Coupe des Régions !

Le football amateur normand se porte bien, merci pour lui ! Et il l'a prouvé le jeudi 10 mai 2018. En déplacement sur le terrain de la sélection de la région Centre-Val-de-Loire, les joueurs sélectionnés par la Ligue de Football de Normandie ont remporté leur demi-finale de la Coupe des Régions, organisée tous les deux ans par l'UEFA pour mettre en avant les meilleurs footballeurs amateurs. Grâce à deux buts inscrits par Diop contre son camp dès le début du match et par Thomas Vauvy à la 20e minute de jeu, la troupe emmenée par Bertrand Delas a gagné deux à un et disputera la finale française de la compétition le dimanche 10 juin 2018.

Première finale en juin

Face à eux, les Normands retrouveront le vainqueur de l'autre demi-finale qui doit se jouer le samedi 26 mai 2018 entre les équipes de Paris Île-de-France et d'Auvergne Rhône-Alpes. Le vainqueur de cette finale nationale obtiendra ensuite le droit de représenter la France face aux meilleures régions européennes.