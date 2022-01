Grand-Quevilly. Le Grand-Quevilly : la zone du Bois Cany s'agrandit avec de nouveaux magasins

Plus d'une dizaine de nouveaux magasins vont ouvrir à l'automne 2019 sur la zone commerciale du Bois Cany au Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Ils vont intégrer un nouveau projet baptisé la Promenade du Bois Cany sur le terrain des subsistances militaires. "C'était un espace qui était gelé jusqu'il y a deux ou trois ans, rappelle Marc Massion, le maire du Grand-Quevilly, à cause du PPRT [Plan de prévention des risques technologiques, ndlr] c'est-à-dire du périmètre Seveso." Ce site se situe, en effet, non loin de l'usine Borealis.

Un premier projet d'aménagement avait été étudié en 2006, mais il n'a alors pas pu se concrétiser à cause de ces contraintes. "Les choses se sont améliorées", poursuit Marc Massion puisque depuis ce PPRT a été assoupli permettant de sortir le site du périmètre à risques.

22 millions d'euros d'investissement

Le projet veut s'inscrire dans un renouvellement des zones commerciales : "Il ne s'agit pas d'être dans un endroit clos, mais en continuité avec la cité et en harmonie avec le paysage et la colline boisée", indique l'architecte Christophe Bidault. Une promenade piétonne sera aménagée le long des boutiques. Le parking comportera 680 places dont des stationnements pour les véhicules électriques.

200 emplois seront créés avec l'ouverture de ces magasins. De grandes enseignes comme Intersport, Gifi, Darty ou encore Kiabi sont déjà prévues, aux côtés d'autres boutiques dont certaines seront éphémères "en fonction de la saison ou d'un évènement". Mais "il n'y aura pas d'alimentation", ajoute Marc Massion, alors que l'hypermarché Hyper U se situera non loin.

Le plan d'accès de la Promenade du Bois-Cany.

Les travaux, démarrés en mai 2018, doivent se terminer à l'été 2019. 22 millions d'euros ont été investis par les porteurs du projet.