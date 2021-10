Très tourné vers le front de mer et la couleur bleu, Godet s’épanouit dans la peinture de paysages maritimes et citadins.

Pratique. A la galerie “Art Culture France”, au 2 avenue du Six Juin, du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h, jusqu’au 30 janvier. Entrée libre.

Renseignements au 02 31 39 02 77 et sur www.galerie-caen.com .