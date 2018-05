Kayak : le triple champion du monde normand Sébastien Jouve tire sa révérence

Le dimanche 6 mai 2018, le kayakiste normand Sébastien Jouve a annoncé qu'il prenait sa retraite, après une carrière longue de 18 ans et riche de plusieurs titres mondiaux.

18 ans de bons et loyaux services. 18 ans de professionnalisme, d'entraînements par tous les temps, de trophées et de coups de pagaie sur les plans d'eau du monde entier. Puis la quille. Le dimanche 6 mai 2018, le kayakiste normand Sébastien Jouve a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il prenait sa retraite. À 35 ans, il tourne ainsi une belle page de sa vie et du sport régional.

Trois titres de champion du monde

Né à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) et licencié au club de Vernon (Eure), Sébastien Jouve a porté haut les couleurs normandes au plus haut niveau mondial. Il raccroche les rames avec notamment trois titres de champion du monde en K2 sur 200 mètres (2010 et 2011) et en K4 sur 1000 mètres (2010). Un de ses grands regrets est d'être rentré sans médaille de ses trois participations aux Jeux olympiques (2008, 2012 et 2016). Surtout lors des Jeux de Londres, où il s'avançait parmi les favoris et où il a finalement échoué à une cruelle quatrième place, tout près des honneurs du podium.

Néanmoins, cet échec ne devrait pas le hanter bien longtemps puisqu'il affirme que sa "tête a filtré et gardé les plus beaux souvenirs de ces 18 années".