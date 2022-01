Caen. 8 mai : "Un devoir de mémoire et de dévouement pour la Nation"

Ce mardi 8 mai 2018, nous célébrons bien sûr l'armistice de 1945 et la victoire des forces alliées sur les nazis. Des cérémonies avaient donc lieu un peu partout en Normandie et notamment à Caen (Calvados).

"Mon père était dans la Résistance"

Et parmi les personnes venues assister à ce moment de recueillement au pied du monument aux morts, le capitaine Daniel Granotier… Lui n'a pas vécu la guerre et pourtant, elle évoque pour lui de nombreux souvenirs. "Nous avons des parents qui ont vécu cette période, qui en ont souffert, raconte-t-il. Mon père était dans la Résistance de l'armée. Il nous en parlait surtout pour nous dire que c'était une période très difficile avec des problèmes de liaisons, de relation au sein de la famille et aussi d'alimentation."

Un témoignage transmis de façon marquante à leurs enfants. "Certains sont entrés dans l'armée pour perpétuer ce devoir de mémoire, de service et de dévouement pour la Nation et nos compatriotes." Lui-même continue aujourd'hui de servir d'ambassadeur honoraire au régiment de la Chaudière, un régiment canadien qui a débarqué en Normandie le 6 juin 1944.