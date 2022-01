Saint-Valery-en-Caux. Un jeune normand aux jeux nationaux des transplantés

Les 26e jeux nationaux des transplantés et dialysés se déroulent du 10 au 13 mai 2018 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Samuel Fenêtre, un adolescent de 14 ans habitant Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) et transplanté du foie, y participe dans les catégories vélo et athlétisme.