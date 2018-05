[CARTE] Les centres commerciaux ouverts le mardi 8 et le jeudi 10 mai en Normandie

On compte deux jours fériés cette semaine avec le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai 2018. Ces jours fériés occasionnent traditionnellement de nombreuses fermetures de magasins. Quels sont les centres commerciaux ouverts en Normandie ces jours fériés ?

Vous ne travaillez pas le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai 2018 et vous souhaitez refaire votre garde-robe avant l'été, faire vos courses ou simplement flâner dans les allées marchandes ? Dans quels centres commerciaux de Normandie peut-on acheter les futures tongs qui feront fureur et qui iront parfaitement avec votre teint bronzé sur la plage ou encore les merguez, chipolatas et le cubi de rosé pour le barbecue de ce soir ?

De la Seine-Maritime à la Manche, la région normande compte de nombreux centres commerciaux disséminés un peu partout sur le territoire. Une grande partie de ces lieux de shopping sont ouverts le mardi 8 mai 2018, jour des commémorations de l'armistice de la seconde guerre mondiale et/ou le jeudi 10 mai 2018, jour de l'ascension, en Normandie. Retrouvez-les sur cette carte :