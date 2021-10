Free Mobile : forfait tout illimité à 15,99 euros et un forfait gratuit !

Xaviel Niel a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse au siège d'Iliad (la maison-mère de Free), les offres de Free Mobile, 4ème opérateur de téléphonie mobile en France aux côtés d'Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Dans une conférence vidéo suivie par des dizaines de journalistes et des milliers de spectateurs par internet, le patron de FREE a annoncé un forfait illimité à 19,99 euros TTC avec une réduction pour 4 euros pour les abonnés de chez FREE ainsi qu'un forfait simple à seulement 2 euros par mois ! A noter que ces forfaits sont sans engagement et sans téléphone (que vous pouvez cependant souscrire via un crédit gratuit).

Le forfait à 19,99 euros (-4 euros pour les abonnés FREE) se décompose de la façon suivante :

Appels illimités en France métropolitaine

Appels illimités vers l'ensemble de l'Europe, les DOM TOM, les USA, le Canada

SMS et MMS illimités

Internet illimité dans la limite de 3GO (fair use)

Le forfait à 2 euros par mois ou gratuit pour les abonnés FREE:

60 minutes d'appels

60 SMS par mois

La mise en service du nouvel opérateur mobile, FREE Mobile est prévue pour ce mardi 10 janvier à 9H30 à travers le site de Free. Ainsi s'achève l'incroyable buzz mis en place par Xavier Niel et les équipes de Free Mobile depuis des mois. Nul doute qu'avec ces offres redoutables, s'engage maintenant une bataille avec les autres opérateurs, qui risquent de répercuter et de baisser leurs tarifs à l'annonce de ces offres.