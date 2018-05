Basket (LFB) : Mondeville s'en mord les doigts... 

À l'occasion des phases retour de play-down, l'USO Mondeville reçevait la Roche ce samedi 5 mai à la Halle Bérégovoy. Et si l'aller avait sourit aux locales, il en fut autrement lors de cette 4e journée des play-downs. Mondeville devra encore batailler pour assurer son maintien.

Le match.

Dia et Mc Cray marquaient leur territoire d'entrée de jeu (5-0). Hejdova lançait les siennes d'un tir en suspension mais le cuir orange semblait leur brûler les mains. Il faudra attendre la rentrée de Tadic pour que l'USOM prenne une première fois l'avantage (10-9, 5'). Les deux formations ne se lâchent pas d'un fil dans le premier acte malgré une présence au rebond et les coups de génie de Mann à 3 points. Ivanovic faisait de même côté vendéen, poussant alors Romain Lhermitte à poser le temps mort (14-18, 13'). Mondeville reprend alors la main en créant un mini-break de +8, notamment par le réveil de Berkani mais Ivanovic n'en avait pas fini. Elle remet les pendules à l'heure et permet à la Roche de mener à la pause (36-39, 20')

Une première période par à-coups

La seconde période démarrait sur un tout autre rythme. Les calvadosiennes reprennent rapidement les choses en main via l'expérience de Kim Gaucher à distance (47-39, 24'). Mondeville est de plus en plus agressif défensivement, auteur de plusieurs contres dans la raquette, mais n'en profite pas forcément pour faire le trou. C'est dans le dernier quart que tout va se jouer. Mondeville use des tirs de loin et laisse les vendéennes repasser devant et installer le doute (62-65, 39'). On assiste à une véritable fin à suspens. Gaucher, Berkani et Mann tentent à 3 points mais le cercle en décide autrement. C'est tout un jeu de fautes qui s'opère sur le parquet mais qui sourit finalement à la Roche. Mondeville sort frustré et n'aura pas de carte chance contre Nice mardi 8 mai prochain.

La réaction.

Romain Lhermitte : "Il y a un vrai sentiment d'injustice. On a fait le boulot avant sur le terrain je suis désolé, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation là. On se bat chaque jour avec le plus petit budget de LFB mais toutes ces histoires administratives prises pas des gens complètement à côté de leurs pompes (pénalité due à l'assistant en début de play-down) nous ont mis une pression incroyable sur les épaules et on dévisse bêtement dans les 5 dernières minutes. Il faudra obligatoirement gagner à Nice".

La fiche.

14-11 / 36-39 / 53-48 / 64-67

Mondeville : Tadic 2, Hejdova 10, Gaucher 15, Djekoundade 1, Mosengo Masa 2, Bundgaard, Nauwelaers, Saint-Juste, Berkani 17, Guennoc, Mann 17. Entr : R.Lhermitte.

La Roche : Heriaud 2, Ivanovic 17, Mc Cray 8, Tayeau, Dia 14, Cuzic 4, Sinico 6, Elenga 7, Ngoyisa 9. Entr : E.Body.

