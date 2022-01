Argentan. Amnesty International en Normandie pour casser les préjugés sur les réfugiés

La tournée du bus " I Welcome " d'Amesty International a commencé en juin 2017, pour s'achever en juin 2018. Elle est déjà passée ponctuellement en Normandie, notamment lors de festivals à l'été 2017. Mais elle y revient depuis vendredi 4 mai 2018, d'abord à Argentan (Orne), pour sensibiliser à l'importance de protéger et d'accueillir les personnes qui fuient la guerre et les persécutions dans leur pays.

Jean-Louis Jégo responsable communication en Basse-Normandie, à Amnesty International :

Si le bus d'Amnesty International reste stationné devant la mairie d'Argentan jusqu'à samedi soir 5 mai 2018, la tâche des bénévoles est parfois compliquée, les passants ne se sentant pas forcément toujours concernés :

Lundi 7 mai 2018 le bus jaune de la tournée " I Welcome " d'Amesty International sera stationné Quai Hamelin à Caen (Calvados). Mardi 8 et mercredi 9 mai 2018 sur le parvis Notre-Dame à Coutances (Manche). Vendredi 11 mai 2018 cours Jonville à Granville (Manche) et samedi 12 mai 2018 place de Gaulle à Cherbourg (Manche).

Amnesty International compte 5 millions d'adhérents dans le monde, plus de 90.000 en France. Prix Nobel de la Paix en 1976, l'ONG milite pour le respect des Droits de l'Homme dans le monde.