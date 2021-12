Dieppe. Dieppe : une première navette électrique à l'essai

Un nouveau bus a fait son apparition, mercredi 2 mai 2018, dans le centre-ville de Dieppe (Seine-Maritime). Il est 100 % électrique et c'est une première dans l'agglomération dieppoise.

"Il s'agit de rendre service aux habitants car la navette va desservir des quartiers où il n'y avait pas de transports en commun, explique Patrick Boulier, président de l'agglomération Dieppe-Maritime, et permettre des connexions entre différents points pour se rendre de la gare au centre-ville."

Un service aux touristes

Il s'agit aussi d'offrir un service pour les touristes "qui auront une navette à disposition pour se rendre dans le centre-ville ou à la plage". Cette nouvelle navette fonctionne du lundi au samedi avec des passages toutes les 30 minutes entre la gare SNCF et le front de mer, entre 8h55 et 19h20. Elle passera en 7j/7 pour les mois de juillet et août 2018.

Le parcours de la navette. - Stradibus

Il s'agit, pour l'instant d'une expérimentation qui se tiendra jusqu'au 30 septembre 2018 : "On va voir si certains arrêts sont fréquentés ou non, on va analyser et voir si on reconduit cette navette dans la délégation qui sera renouvelée l'année prochaine".

Nouveaux tickets SMS

Dans le même temps, les usagers du réseau de transport en commun vont pouvoir acheter un titre de transport grâce à un SMS. Ce nouveau service, qui existe aussi à Rouen (Seine-Maritime), est testé jusqu'au 31 décembre 2018.

Pour les usagers, il faut envoyer le code T1 au 93007 pour recevoir, en retour, le titre de transport sous forme dématérialisée pour le prix d'1,30 €. Le ticket est alors valable pendant une heure après sa réception.