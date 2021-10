Un nouveau directeur à la CPAM de l'Orne

Comme Thuram, le nouveau directeur se prénomme Lilian; autre point commun: son amour du sport: plus jeune, il voulait devenir journaliste sportif. Modeste, il n'aime pas qu'on dise qu'il est le plus jeune directeure de CPAM de France: 250 salariés sous sa responsabilité, une caisse qui gère 700 millions d'euros de prestations pour 215.000 bénéficiaires. la CPAM de l'Orne qui se classe de le 1/4 de tableau des caisses les plus performantes du pays.

Il partage les mêmes identité de vue que son président, Gilles Folin (photo), et outre maintenir les bonnes performances de la caisse ornaise, il fixe de nouveaux axes: logique partenariale avec les médecins ... développement de services innovants pour les particuliers, les professionnels de santé, les emplours ... et la mise en place de nouveaux "services de santé": par exemple, dès le mois d'avril, pour l'accompagnement des diabétiques ornais.