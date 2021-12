Lillebonne. Lillebonne : début des travaux pour la maison de l'enfance et de la famille

La future maison de l'enfance et de la famille de Lillebonne (Seine-Maritime) va permettre d'accueillir jusqu'à 25 enfants dès la rentrée de septembre 2019. La nouvelle structure est même conçue pour accueillir jusqu'à 35 enfants dans le futur. Les lieux permettront également d'accompagner les parents dans leurs démarches notamment auprès des services sociaux.

Réhabiliter l'école Lebigre

Le chantier de la maison de l'enfance et de la famille a débuté lundi 23 avril 2018 dans l'ancienne école élémentaire Lebigre. Elle avait fermé ses portes en juin 2015 pour fusionner avec l'école Glatigny. Le nouveau projet va permettre d'exploiter au mieux ce bâtiment historique qui date de 1906.

Arc-en-Ciel va fermer

La maison de l'enfance et de la famille remplacera le centre multi-accueil Arc-en-Ciel qui n'est plus aux normes. La halte-garderie Ribambelle (15 places en journée) dans le quartier Saint-Léonard restera en service. La nouvelle structure est le fruit d'une étude menée en 2016. Écoutez Paola Muschio-Mizac, l'adjointe au maire en charge de l'enfance et de la jeunesse :

Maison de l'enfance et de la famille à Lillebonne Impossible de lire le son.

Visite guidée

La maison de la famille et de l'enfance sera donc intégrée dans les locaux de l'ancienne école Lebigre, non loin de la mairie. On pourra y retrouver :

Au rez-de-chaussée

• Un multi-accueil de 25 places.

• Un accueil du public et un point information famille.

• Une salle polyvalente pour les activités.



À l'étage

• Un espace mutualisé pour le relais assistantes maternelles et le lieu d'accueil enfants-parents.

• Deux bureaux mutualisés pour les différents partenaires.

• Des locaux de fonctionnement de la structure tels que bureaux, salle de réunion et vestiaires.



Le montant de cette réhabilitation est estimé à 1 636 000 euros. Un budget financé par la ville de Lillebonne, la CAF et le département de Seine-Maritime.