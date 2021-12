Caen. Ouverture d'un nouveau squat à Caen sur 500 m2

Près de 60 personnes de différentes nationalités, dont des enfants, sont d'ores et déjà installés dans les locaux réquisitionnés par le collectif, rue du marais à Caen (Calvados), dans d'anciens locaux EDF-GDF. "Les bâtiments sont vraiment très grands, c'est un squat idéal", confie un membre du collectif.

Un lieu d'organisation et de convergence des luttes

Ces anciens locaux d'EDF-GDF sont vides depuis plusieurs mois : 500 m2 de lieux de vie et 2000 m2 de terrains pour accueillir des personnes à la rue, dont des familles. "Il reste même l'électricité et l'eau courante. On a besoin de matelas, de plaques électriques, de petits frigos, de produits d'entretiens, etc... Les gens peuvent apporter leurs dons directement ici, au 5 rue du Marais", encourage une militante. Après 48 heures d'occupation, la police est venue constater l'occupation et l'ouverture du squat samedi 28 avril 2018.

Les militants envisagent également d'en faire un lieu de mobilisation et de convergence des luttes. Ainsi des débats, des concerts de soutien ou encore des ateliers d'éducation populaire pourraient y être organisés prochainement. Une première AG de convergence des luttes était organisée samedi en fin d'après-midi. "Beaucoup de choses sont envisageables, on doit construire cela tous ensemble", remarque une militante. Des cheminots se sont déjà réunis sur place pour confectionner des banderoles en prévision de prochaines mobilisations.

A LIRE AUSSI.

Les syndicats tentent de s'unir pour peser sur Macron

Catalogne: Les "comités de défense du référendum" prêts à prendre la rue

Migrants: Ivry va accueillir des femmes dans son nouveau centre

A Casablanca, des squats sous les étoiles