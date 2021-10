La simplicité du terroir, c’est à l’Anecdote

La devanture est discrète. Elle dissimule cependant un restaurant spacieux, convivial, à la cuisine chaleureuse et au décor bleu clair aux allures de maison de bord de mer.



Fondues et pierrades

Parmi ses spécialités figurent fondues et pierrades, plus appréciées en soirée. Mais ce midi, je laisse ces plats et la quinzaine de pizzas de côté et me focalise sur les autres références de la carte. Toutes semblent répondre à une même exigence : faire de la cuisine de terroir, riche et goûtue. Deux menus sont proposés. L’un, à 16 euros, propose entrée, plat et fromage ou dessert. Le deuxième défie toute concurrence : pour 10 euros se succèdent une entrée à choisir entre plusieurs salades (saumon, chèvre et lardons ou crudités) ou assiette de charcuterie, puis un plat. Aujourd’hui, on me propose une brochette de volaille marinée, des lasagnes de saumon à la fondue de poireau ou une pièce de bœuf sauce forestière. Mes compagnons de table apprécient comme moi ces mets simples mais très réussis. La formule permet de prendre un dessert plutôt qu’une entrée : mousse au chocolat, crumble du chef au spéculoos ou poire Belle-Hélène.



L’Anecdote, 38 place Maurice Fouque. Ouvert du lundi midi au vendredi soir et le samedi soir. Tél. 02 31 94 48 15.