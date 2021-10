En Basse Normandie, les plus riches vivent à Caen.

La capitale régionale avec 1093 foyers soumis à l'ISF compte en effet presque deux fois plus de foyers assujettis que les villes de Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux et Alençon réunies (620 à elle quatres).

Toujours au regard de cette étude, on s'aperçoit que les assujettis caennais ont un patrimoine plus importants que leurs voisins bas normands puisqu'il s'établit en moyenne à 1 646 511 Euros contre en moyenne 1 574 399 Euros pour les alençonnais deuxièmes du classement.

La contrepartie, c'est que les caennais payent plus d'impôts de solidarité sur la fortune. En 2010, ils ont versé en moyenne 4964 Euros soit plus de 1000 Euros de plus que les redevables d'Alençon toujours deuxièmes de ce classement.

Les moins riches des plus riches sont les habitants de Lisieux avec un patrimoine qui s'élève en moyenne à 1 436 272

Les statistiques complètes à retrouver sur http://www.impots.gouv.fr