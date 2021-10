L'UMP de Basse Normandie pose des questions à François Hollande

1 - Le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) a été lancé à l’initiative du Président de la République. Cette année, vous êtes le candidat socialiste à la magistrature suprême. Aussi, les Normands souhaitent savoir si vous soutiendrez avec autant de force que Nicolas Sarkozy ce projet vital pour la Région en cas d’élection à l’Elysée ?

2 - L’excellence nucléaire française constitue une référence mondiale reconnue. Cette filière industrielle, soutenue par tous les présidents de la Ve République, permet à notre pays de préserver son indépendance énergétique et de créer de nombreux emplois sur notre sol et à l’international. A l’automne, un accord électoral liant le PS et EELV a largement jeté le trouble sur les intentions du PS s’agissant de l’EPR et l’usine de retraitement et de production de combustible MOX à la Hague. Les déclarations successives et contradictoires des figures du PS et d’Europe Ecologie n’ont pas dissipé les doutes des salariés et des sous-traitants. A l’instar de la CGT qui juge « cet accord irresponsable », c’est toute une région qui s’inquiète des conséquences d’un accord strictement politique. Pouvez-vous répondre avec clarté sur votre position de candidat à cette question de la filière nucléaire (EPR) et MOX.

3 - L’emploi des jeunes est une priorité pour tous. En Basse-Normandie, où le chômage des jeunes est trois points supérieur à celui de la moyenne nationale (+ de 20%), la mobilisation de tous les moyens est impérieuse. A cet égard, êtes-vous favorable au développement de l’apprentissage qui permet à nos jeunes de trouver leur voie et un métier de façon plus efficace qu’en prolongeant à tout prix leurs études ?