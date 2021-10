Dakar: Dessoude continue sans Lavieille

Victime d'un ennui mécanique sur la deuxième étape, le pilote ne peut donc pas poursuivre la course. Hier, la déception s'est évidemment emparé du bivouac et "c'est avec tristesse et émotion qu'André Dessoude a décidé de retirer de la course "le vaisseau amiral de la flotte".

" La voiture est belle et on a tout de suite senti ses capacités. Aussi, se résoudre à abandonner est toujours difficile. Nous avons absolument tout tenté pour la réparer mais il y a des problèmes qui ne sont pas solvables sur un bivouac. La chaleur et l'altitude ont fortement perturbé l'électronique de gestion et la voiture même si elle fonctionne toujours ne peut plus participer à la course. Bien sûr, c'est difficile pour le moral mais l'épreuve n'est pas terminée. L'aventure doit se poursuivre et nous avons encore 4 équipages en course dont les performances sont de nature à nous apporter satisfaction et à porter haut nos couleurs".

Il faudra maintenant se concentrer sur les autres équipages du team manchois. In ne sont plus que quatre en courses. "le Team Dessoude ne renonce pas pour autant et fait bloc autour des autres équipages qui tiennent la cadence !" disait hier soir Andre Dessoude.