Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce vendredi 27 avril 2018

Bélier

Vous avez la fibre enchevêtrée dans vos aspirations pour l'avenir professionnel. Vos passions sont assez contradictoires. Il ne vous reste que peu de temps pour faire du tri dans vos idées.

Taureau

Langage fonction d'un besoin… Soit, mais vous en aurez un peu assez de parler pour ne rien dire en répondant à des questions d'une banalité à faire pleurer. Les nerfs vont lâcher !

Gémeaux

Vous partirez pour des courses lointaines et fastidieuses. Peu de poésie dans les files d'attentes. Vous désirez faire des affaires. Vous serez totalement vanné ce soir.

Cancer

Un événement se prépare. Vous pourriez être invité assez rapidement et là… même si vous jurez l'inverse. Vous pourriez vous laisser tenter, vous gardez votre libre arbitre.

Lion

Ça va barder. Vous vous considérez comme un leader suprême. Il y a un tir balistique aujourd'hui contre l'adversité. Evitez de vous prendre trop au sérieux.

Vierge

Journée de chance, dois-je dire une chose semblable ; soyez prudent et évitez de vous faire ratisser trop vite. La chance est un astre volage.

Balance

Cette fin de semaine vous pose devant des choix à prendre très rapidement et le temps presse. Vous allez vers une réussite il faut vous décider au plus vite et ainsi avancer.

Scorpion

Aujourd'hui la présomption d'innocence va voler en éclat à l'égard de vos enfants. Malgré quelques mises au point dernières, on a trompé votre confiance.

Sagittaire

Vous piaffez d'impatience de pouvoir vous évader durant le weekend prochain. Vous avez l'envie de passer à autre chose et vous oxygéner. Très peu opérationnel aujourd'hui.

Capricorne

Déferlantes d'intelligence et de créativité. Votre esprit est fécond. Vous aviez l'impression d'être à sec. Les muses vous comblent et dopent votre efficacité.

Verseau

Vous pesterez contre vous-même. Vous avez la mémoire qui flanche. Un peu surmené, il faudrait peut-être lever le pied et laisser reposer la bête.

Poissons

La qualité de la vie, voilà l'essentiel de ce jour. Des moments de silence, de réflexion ; un besoin de retraite sans téléphone, sans tablette, sans wifi… vous êtes sûr que vous allez tenir ?