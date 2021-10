Evelyne Dhéliat, la présentatrice météo préférée des téléspectateurs

Celle qui fait la pluie et le beau temps sur TF1 est jugée comme la présentatrice la plus sympathique, pédagogue et en qui les téléspectateurs ont le plus confiance.

Sur le critère de la sympathie, Evelyne Dhéliat se place en tête avec 20,6% devant Alex Goude de M6 (15,1%) et Laurent Romejko (13,6%) qui officie sur France 2.

La présentatrice météo de TF1 devance son confrère Louis Bodin et l'animateur Des chiffres et des lettres au niveau de la pédagogie en recueillant plus de 20% des votes, contre respectivement 17,8% et 16,2% pour ses homologues masculins.

Evelyne Dhéliat est également celle en qui les téléspectateurs font le plus confiance pour le bulletin météo avec 27,2%. Elle devance, une nouvelle fois, Laurent Romejko (15,2%) et Louis Bodin (12,8%).

Parmi les présentateurs météo les plus agaçants, les votants citent en premier Catherine Laborde à 18,4%, puis la nouvelle miss de Canal+, Solweig Rediger-Lizlow (17,4%), et Alex Goude (13,9%).