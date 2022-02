Superbus au Zénith de Caen le 6 novembre

Après une tournée Wow entre 2006 et 2008, Superbus revient au Zénith le 6 novembre, à 20h30, pour vous faire découvrir leur nouveau spectacle et leur quatrième et dernier album Lova Lova. Les sonorités de ce groupe mêlent des influences de rock français, de rock américain des années 1950, 1960 et 1980 ainsi que de punk californien. Pour assister à ce concert haut en couleurs et en décibels, vous pouvez réserver les dernières places sur le site Internet du Zénith: www.zenith-caen.fr. Places: de 31 à 34€.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire